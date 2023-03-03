«Сомневаюсь в грандиозной потенции»: Борисова унизила Шуру после его отказа заняться с ней сексом

На днях Шура стал новым гостем шоу Алены Жигаловой. В том самом, из-за которого потом долгое время общественность обсуждала проблемы с алкоголем Анастасии Волочковой. Выпуск с новым артистом стал менее скандальным, чем с балериной, но определенный отклик у аудитории все-таки получил. Высказалась об интервью и Дана Борисова, которая тоже косвенно в нем приняла участие.

Одной из рубрик в проекте Жигаловой является игра, в которой приглашенный гость должен выбрать из трех людей, с кем он хочет поцеловаться, заняться сексом, а кого убить. Так, Шура признался, что был бы не против отправиться в постель вместе с Аллой Пугачевой, но потом быстро забрал свои слова назад, посчитав, что ему достанется от ее мужа. А вот в случае Даны Борисовы он не смог определиться с вариантом.

По мнению исполнителя, все предложенные Аленой претендентки – Борисова, Волочкова и Слава – ни о чем. Он сказал, что даже с его хорошей потенцией он бы ни за что не стал никаким образом связываться ни с одной из этих женщин. После этого заявления Жигалова прямо в студии позвонила Дане и предложила ей тоже сыграть в игру, и она выбрала убить Шуру.

После выхода выпуска Борисова не смогла не прокомментировать унизительные слова певца о ней. На своей странице в социальной сети артистка сказала, что сильно сомневается в «грандиозной потенции» певца. При этом она отметила Прохора Шаляпина, с которым, как выяснилось, она уже целовалась и не раз.

Напомним, что на интервью Жигаловой Шура был довольно откровенен. Он даже рассказал о своей новой возлюбленной, о которой до этого не было ничего известно. По признанию исполнителя, его избранница родом не из России. Она девушка не медийная и известность ей не нужна, поэтому артист и не представляет ее публике. У нее уже есть дети, а также она готова подарить ребенка и певцу.