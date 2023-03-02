Певец Шура рассказал о своей новой возлюбленной
Певец Шура рассказал, что у его новой возлюбленной четверо детей.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Популярный певец Александр Медведев, более известный под сценическим псевдонимом Шура, разоткровенничался на интервью у журналистки Алёны Жигаловой.
Кроме обсуждения скандалов, в которые неоднократно попадал Медведев, певец проговорился, что уже какое-то время находится в счастливых романтических отношениях.
По словам шоумена, спустя долгий период полного одиночества, в его жизни, наконец, появилась настоящая любовь.
Как сообщает Газета.Ru, таинственная незнакомка родом из Украины, и у неё уже есть четверо детей, правда не от Шуры. Однако певец заявил, что девушка готова подарить ребёнка и ему.
Называть имя возлюбленной Медведев наотрез отказался.
«Я и так получу по башке за то, что рассказал о наших отношениях. У нас договорённость, что мы инкогнито потому что. Ей этой известности абсолютно не нужно», – объяснил ещё раз свою скрытность Александр.