Певец Шура рассказал о своей новой возлюбленной

Популярный певец Александр Медведев, более известный под сценическим псевдонимом Шура, разоткровенничался на интервью у журналистки Алёны Жигаловой.

Кроме обсуждения скандалов, в которые неоднократно попадал Медведев, певец проговорился, что уже какое-то время находится в счастливых романтических отношениях.

По словам шоумена, спустя долгий период полного одиночества, в его жизни, наконец, появилась настоящая любовь.

Как сообщает Газета.Ru, таинственная незнакомка родом из Украины, и у неё уже есть четверо детей, правда не от Шуры. Однако певец заявил, что девушка готова подарить ребёнка и ему.

Называть имя возлюбленной Медведев наотрез отказался.

«Я и так получу по башке за то, что рассказал о наших отношениях. У нас договорённость, что мы инкогнито потому что. Ей этой известности абсолютно не нужно», – объяснил ещё раз свою скрытность Александр.