«Сомневаюсь, что возможно исправить»: Бузова ответила на критику об отсутствии детей

36-летняя блогерша Анна Бузова резко ответила на критику об отсутствии детей. Сестра Ольги Бузовой высказалась о пополнении в семье в личном блоге.

В июне 2024 года Анна отметила 36-летие, однако вместо поздравлений она получила каверзные вопросы от подписчиков. Россияне поинтересовались, почему блогерша до сих пор не стала мамой. К слову, ответ знаменитости не заставил себя ждать. Бузова указала фолловерам на хамство и отсутствие воспитания.

«Мы с Костей очень хотим детей, и они у нас обязательно будут. А вот злость, хамство и отсутствие элементарного воспитания — тут я сомневаюсь, что что-то возможно исправить. Жаль», — высказалась Анна.

Бузова считает, что счастливый человек не будет навязывать другим свои мечты. По словам Анны, она никогда и никому не говорила, как правильно жить.

«Я склонна верить, что непринятие факта, что не все люди должны мечтать об одном и том же, не все люди могут думать так же, как и вы, не всем надо то, что необходимо вам, приводит к злости и агрессии, которая в конечном счете разрушает вас же», — резюмировала знаменитость.

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