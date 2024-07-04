Певица Ольга Бузова случайно раскрыла имя мужчины, который одаривает ее цветами

Певица Ольга Бузова рассказала в соцсетях, что получила букет красных роз, будучи в Колумбии. Случайно артистка рассекретила имя ухажера – им оказался мужчина по имени Дмитрий.

Бузова продемонстрировал букет в соцсетях и отметила, что ее утро начинается не с кофе.

«У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели», - сказала Ольга на видео. Однако часть открытки попала в кадр – на ней виднелась запись: «От Дмитрия с любовью».

«Я в шоке. На другой конец земли доставить шикарный букет красных роз. Фантастика», - продолжала Бузова.

В следующем видео она рисовала сердце на запотевшем зеркале и подписала: «Миром правит любовь. Так было, есть и будет».

Напомним, Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас он женат на модели Анастасии Костенко, в их браке родились четверо детей.

Бузова улетела из России в конце июня. Певица говорила, что надолго уехала, «чтобы творить».