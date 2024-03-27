«Сомнений проводить или нет этот концерт у нас не было»: лидер «Пикника» высказался о выступлении в Петербурге

Группа «Пикник» приехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить перед жителями города после теракта в Красногорске. Лидер музыкального объединения Эдмунд Шклярский заявил, что сомнений насчет проведения концерта в Северной столице не было.

Участники группы «Пикник» превозмогли себя после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Шклярского, было принято решение делать то, что музыканты делали всегда — выступать, пишет Telegram-канал ТАСС.

«Сомнений проводить или нет этот концерт у нас не было, мы решили делать то, что мы делаем», — заявил лидер группы перед выступлением в БКЗ «Октябрьский».

Ранее сообщалось, что у большого концертного зала в Петербурге заметили полицию и скорую. По всей видимости, власти города решили усилить меры безопасности перед выступлением артистов на фоне недавнего теракта в «Крокус Сити Холле».