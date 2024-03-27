Замечены спецтранспорт Росгвардии и скорая помощь: что происходит у БКЗ «Октябрьский» перед концертом группы «Пикник»

У БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге заметили полицию и скорую перед концертом группы «Пикник». Об этом сообщает Фонтанка.

Про данным источника, у здания концертного зала за несколько часов до выступления рок-коллектива также увидели спецтранспорт Росгвардии. Вероятно, службы были собраны из-за произошедшего в Подмосковье теракта 22 марта.

Несмотря на трагедию в «Крокусе», группа «Пикник» решила не отменять шоу в Петербурге. Музыканты объявили, что все вырученные средства будут отправлены в фонд помощи пострадавшим в теракте. Впрочем, если раньше был доступен только 1 билет на концерт, то сейчас их число возросло до 124.

Напомним, что 22 марта вооруженные террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по невинным людям. После они подожгли концертный зал и скрылись с места преступления на машине. Их удалось задержать уже в Брянской области. В результате теракта погибло свыше 130 человек. Еще больше пострадало. Некоторых до сих пор не могут опознать из-за слишком поврежденных тел.

Ранее группа «Пикник» опубликовала песню в память о погибших в «Крокусе».