ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 04 марта 2025, 16:58
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Найдена многомиллионная зарубежная недвижимость певицы Дианы Арбениной

Певица Диана Арбенина приобрела два дома в США.
Найдена многомиллионная зарубежная недвижимость певицы Дианы Арбениной

© Starface.ru

Певица Диана Арбенина приобрела два дома в США. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Согласно публичным данным, певица Диана Арбенина еще в 2022 году купила дом в штате Джорджия, США. Двухэтажный домик с тремя спальнями и двумя санузлами знаменитость приобрела за 850 тысяч долларов (75 миллионов рублей по текущему курсу). Здание расположено в районе Тайби-Айленд рядом с побережьем Атлантического океана.

Найдена многомиллионная зарубежная недвижимость певицы Дианы Арбениной

© Скриншот

Интересно, что этот дом в 2023 году Арбенина продала юрлицу Moby 014 Realty LLC. Стоимость сделки в публичном реестре не указана. Публичный реестр штата указывает, что владельцем компании является некий Александр Тарелкин.

Дата покупки второго дома в Джорджии неизвестна, однако, как указано в открытых данных, его Арбенина продала тоже в 2023 году, но уже компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этой компании является тот же Александр Тарелкин. Отметим, что второй объект недвижимости певицы находится по соседству с первым.

Найдена многомиллионная зарубежная недвижимость певицы Дианы Арбениной

© Скриншот

Ранее мы писали о том, что концерт певицы Дианы Арбениной потребовали отменить в Оренбурге.