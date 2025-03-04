Найдена многомиллионная зарубежная недвижимость певицы Дианы Арбениной
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Певица Диана Арбенина приобрела два дома в США. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.
Согласно публичным данным, певица Диана Арбенина еще в 2022 году купила дом в штате Джорджия, США. Двухэтажный домик с тремя спальнями и двумя санузлами знаменитость приобрела за 850 тысяч долларов (75 миллионов рублей по текущему курсу). Здание расположено в районе Тайби-Айленд рядом с побережьем Атлантического океана.
Интересно, что этот дом в 2023 году Арбенина продала юрлицу Moby 014 Realty LLC. Стоимость сделки в публичном реестре не указана. Публичный реестр штата указывает, что владельцем компании является некий Александр Тарелкин.
Дата покупки второго дома в Джорджии неизвестна, однако, как указано в открытых данных, его Арбенина продала тоже в 2023 году, но уже компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этой компании является тот же Александр Тарелкин. Отметим, что второй объект недвижимости певицы находится по соседству с первым.