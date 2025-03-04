Найдена многомиллионная зарубежная недвижимость певицы Дианы Арбениной

Интересно, что этот дом в 2023 году Арбенина продала юрлицу Moby 014 Realty LLC. Стоимость сделки в публичном реестре не указана. Публичный реестр штата указывает, что владельцем компании является некий Александр Тарелкин.

Дата покупки второго дома в Джорджии неизвестна, однако, как указано в открытых данных, его Арбенина продала тоже в 2023 году, но уже компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этой компании является тот же Александр Тарелкин. Отметим, что второй объект недвижимости певицы находится по соседству с первым.