«Солнечный» сын актрисы Эвелины Бледанс перенес две операции на ногах

11-летнему «солнечному» сыну актрисы Эвелины Бледанс провели две операции на ногах. Хирургическое вмешательство было необходимо из-за диагноза, поставленного мальчику, - «врожденный вывих надколенников». Об этом сообщает Экспресс газета.

По информации издания, для помощи ребенку звездная мама обращалась как к отечественным, так и к зарубежным специалистам. Так, одну ногу Семену прооперировали в России, а другую уже в Германии. Восстанавливался после этого сын Бледанс продолжительное время, да и сейчас продолжается реабилитация. Ему предписаны различные оздоровительные процедуры, среди которых грязевые ванны, гидромассаж и плавание.

После хирургических вмешательств у Семена остались небольшие шрамы на коленях. На них журналисты обратили внимание на премьере переполох-шоу режиссера Нины Чусовой «Чебурашка» в Москве. Мероприятие посетили многие знаменитости с детьми. А Эвелина с сыном появились в зале в одинаковых футболках «Артек». Их им подарили в Крыму на открытии «солнечной смены» в лагере.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о неудачной косметологической процедуре. Она призналась, что однажды решила обратиться к специалистам для увеличения щек при помощи филлеров и сильно пожалела.