«Он ползает по лицу»: Эвелина Бледанс стала жертвой неудачной косметологической процедуры

53-летняя Эвелина Бледанс гордится своей внешностью и считает, что долгие года ее лицо было «секс-символом эпохи». По словам артистки, все ее достоинства – это природа, а не заслуга пластической хирургии. Но однажды она все-таки решила себя изменить и сильно об этом пожалела.

Актриса обратилась в косметологическую клинику, чтобы увеличить щеки при помощи филлеров. Однако что-то пошло не так. Инъекции стали «гулять» по ее лицу, и артистке приходилось раз за разом это исправлять.

«Потом я очень сильно пожалела. Он сполз, он ползает по лицу. Появилась небольшая подушечка, была выпуклость, а остается впуклость. Остается дырочка, потом я в нее прокалывала, чтобы наполнить ее, чтобы нарастал свой коллаген», - рассказала Бледанс в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

С травмой Эвелина справлялась примерно полгода. После этого она больше не решалась на какие-либо процедуры, так как считает их опасными.

Напомним, что актриса приняла участие в шоу телеканала ТНТ «Новые звезды в Африке» вместе с Марией Погребняк, и еще до премьерного выпуска между ними вспыхнул конфликт на фоне пластики. Бледанс за спиной у жены футболиста посмеялась над ее «пластмассовым» лицом и заявила, что все блогеры как будто ходят к одному хирургу. Узнав об этом Погребняк молчать не стала и обвинила коллегу в лицемерии, а также в плохом вкусе.

Отношения между артистками не складывались и в самом проекте. С первой программы они стали враждовать, пока не оказались вместе в испытании навылет. В итоге проиграла Эвелина, и ей пришлось покинуть шоу. А уже оказавшись дома, Бледанс рассказала, чем отличается от других участников «Новых звезд в Африке».