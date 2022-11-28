Солнечная девочка: Светлана Бондарчук поделилась редким кадром особенной дочери
Вчера вся страна отмечала День матери. В честь этого события звёздные мамочки выкладывали фотографии со своими детьми. Не стала исключением и Светлана Бондарчук, которая поделилась редким кадром с дочерью Варварой. При рождении ребёнку был поставлен страшный диагноз: ДЦП. Как сообщает светская львица, они с экс-супругом продолжают делать все, чтобы Варя чувствовала себя полноценным членом общества.
Стало известно, что девочка проживает в загородном доме отца и ни в чем не нуждается. Родители окружили ее заботой и лаской и даже наняли няню, которая помогает ухаживать за Варей.
Светлана с Варварой
Фото: Из профиля Instagram Бондарчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Какое счастье быть мамой, дочкой, бабушкой, прабабушкой. Желаю всем девочкам побывать в каждой роли», – трогательно подписала Светлана снимок.
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