Солнечная девочка: Светлана Бондарчук поделилась редким кадром особенной дочери

Вчера вся страна отмечала День матери. В честь этого события звёздные мамочки выкладывали фотографии со своими детьми. Не стала исключением и Светлана Бондарчук, которая поделилась редким кадром с дочерью Варварой. При рождении ребёнку был поставлен страшный диагноз: ДЦП. Как сообщает светская львица, они с экс-супругом продолжают делать все, чтобы Варя чувствовала себя полноценным членом общества.

Стало известно, что девочка проживает в загородном доме отца и ни в чем не нуждается. Родители окружили ее заботой и лаской и даже наняли няню, которая помогает ухаживать за Варей.