«На финишной прямой»: звезда «Маргоши» Мария Берсенева станет мамой во второй раз

Вчера вся страна отмечала трогательный праздник – День матери. В честь этого события актриса сериала «Маргоша» Мария Берсенева поделилась своим главным секретом. В социальной сети девушка опубликовала снимки, на которых заметен округлившийся живот звёзды. Чтобы избежать лишних вопросов, Мария сразу подтвердила все домыслы: совсем скоро она станет мамой во второй раз.

К слову, Берсенева ведёт довольно активную жизнь в соцсетях, но поклонники ни разу не заметили беременность актрисы. Вот почему новость от звезды стала настоящим сюрпризом для них. «Счастье не может быть громким. Поскольку я уже на финишной прямой, в День матери пришло время поделиться. Разделите мою радость вдвойне», – подписала фотографии Мария.

Напомним, что девушка воспитывает 19-летнего сына Никиту. По мнению фолловеров, юноша стал копией матери и унаследовал от неё эффектную внешность.