Солисты группы Plazma рассказали об отношениях с экс-возлюбленными
Солисты группы Plazma посоветовали не обижать экс-возлюбленных после расставания.
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Солисты популярной группы Plazma рассказали о творчестве и отношениях с бывшими девушками. В беседе с изданием Звук Медиа после фестиваля «Легенды Ретро FM» участники дуэта Роман Черницын и Максим Постельный поделились секретом, как сохранить хорошие отношения с экс-возлюбленными.
Исполнители хитов Take My Love и Fading Like a Rose рассказали о том, почему поклонникам так много лет нравится их творчество. Роман Черницын уверен, что дело в мелодике.
«И в наших песнях, и в музыке 80-х-90-х преобладает мелодика и гармония, и эти песни как правило долго живут. Песни с красивой, хитовой мелодией живут очень долго», – пояснил артист.
Журналисты задавали вопросы не только о творчестве, но и о личной жизни. Исполнители рассказали, как сохранить хорошие отношения с бывшими девушками после расставания.
«Стараться их не обижать в процессе общения, тогда будет все хорошо. Если так уж получилось, что вы разошлись – стараться не обижать их после расставания», – ответил Максим Постельный.
«Оставаться просто нормальным человеком, и диалог наладится», – добавил Роман Черницын.
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