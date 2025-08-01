Солистку A'Studio Кети Топурию заподозрили в пластике лица: как выглядит певица
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Певицу Кети Топурию заподозрили в пластике после нового фото в Сети. Поклонники считают, что солистка A'Studio сделала подтяжку и изменила форму носа.
На своей странице в социальной сети Кети опубликовала снимок, на котором показала лицо вблизи, благодаря чему фанаты смогли рассмотреть отсутствие морщин у артистки и ровный нос, кончик которого слегка вздернут вверх. По мнению пользователей, раньше Топурия выглядела иначе, однако изменения пошли ей на пользу.
«Очень круто», «Подскажите фамилию хирурга», «Нос теперь — произведение искусства», «Красивый нос сделали», «Плюс убрала усы от филлера», - пишут люди в комментариях.
Напомним, что в 2023 году Топурия признавалась, что действительно ложилась под нож хирурга. По ее словам, пластическая операция ей понадобилась из-за сломанного носа. Травму она получила в результате несчастного случая. Но вмешательство прошло неудачно, поэтому через время ей пришлось обратиться к еще одному специалисту, который добился идеального результата.
Ранее Кети Топурию заподозрили в четвертой беременности.