Солистку A'Studio Кети Топурию заподозрили в пластике лица: как выглядит певица

Певицу Кети Топурию заподозрили в пластике после нового фото в Сети. Поклонники считают, что солистка A'Studio сделала подтяжку и изменила форму носа.

На своей странице в социальной сети Кети опубликовала снимок, на котором показала лицо вблизи, благодаря чему фанаты смогли рассмотреть отсутствие морщин у артистки и ровный нос, кончик которого слегка вздернут вверх. По мнению пользователей, раньше Топурия выглядела иначе, однако изменения пошли ей на пользу.

«Очень круто», «Подскажите фамилию хирурга», «Нос теперь — произведение искусства», «Красивый нос сделали», «Плюс убрала усы от филлера», - пишут люди в комментариях.