Певица Маша Вебер рассказала о панических атаках после капельниц для похудения. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Солистка группы «Тутси» Маша Вебер рассказала, что в какой-то период своей жизни решила воспользоваться помощью капельниц для похудения.

«Меня, скажем так, заманила одна клиника, где делали разные витаминные капельницы и прочее. И я увидела, что там есть такая прекрасная капельница, которая помогает снизить вес. Из-за нее ты худеешь очень стремительно — 2−4 килограмма в неделю», — вспомнила она.

Знаменитости удалось сбросить несколько лишних килограмм. Правда, закончилось все не так хорошо, как обещали медики.

«Я совершенно не хотела есть, было головокружение, стали беспокоить скачки артериального давления и панические атаки», — рассказала певица.

По словам Вебер, после этого случая она отказалась худеть с помощью различных препаратов.

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