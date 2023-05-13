Солистка рок-группы Che Виктория Черенцова пожаловалась на крах карьеры после ссоры с Пугачевой

Виктория Черенцова, солистка рок-группы Che, вспомнила неприятную ссору с Аллой Пугачевой, окончившуюся крахом ее карьеры.

Знакомство Черенцовой с Примадонной произошло случайно. На радио «Алла» играли песни группы Che, и Пугачева заметила их. Тогда Пугачева решила пригласить Черенцову на «Рождественские встречи».

Согласно словам певицы, они вновь увиделись с Пугачевой на премьере в одном из московских кинотеатров. Черенцова набралась смелости, чтобы подойти к Примадонне, и звезда стала ей покровительствовать.

Именно благодаря знакомству с Пугачевой Черенцова вышла на международный конкурс в Крыму. Однако это событие окончилось ссорой.

«Я со сцены выразила соболезнования семьям погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива». Я заранее обговорила это с главным режиссером, но не предупредила Аллу Борисовну. Я вышла, спела, а после песни сказала то, что сказала. А потом долгое время не могла что-либо делать в этой жизни», — пояснила певица, пишет Газета.Ru.

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