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19:10, 23 декабря 2022
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Солистка «Ранеток» рассказала о необходимом для дочери лечении за 24 миллиона

Вокалистка «Ранеток» призналась в редком генетическом заболевании дочери.

Солистка «Ранеток» рассказала о необходимом для дочери лечении за 24 миллиона

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Вокалистка группы «Ранетки» Евгения Огурцова призналась, что у ее дочери редкое генетическое заболевание. По этому поводу она написала книгу.

У дочери Огурцовой ахондроплазия, или карликовость. Бороться с заболеванием можно двумя способами: с помощью хирургического удлинения или приема препарата.

Семья против удлинения, а препарат от ахондроплазии появился недавно. Стоимость лечения в год составляет 24 млн рублей. Лекарство колется с двух лет.

Певица отметила, что существуют благотворительные фонды, которые помогают детям с подобными заболеваниями.

32-летняя вокалистка «Ранеток» проживает в Турции. Помимо дочери, у нее есть сын – с отцом ребенка она в разводе.

Ранее актер Иван Краско рассказал о полной слепоте. Врачи отказываются его оперировать из-за возраста.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:StarHit
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