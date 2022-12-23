«Никто не берётся оперировать»: 92-летний Иван Краско честно рассказал о самочувствии

92-летний актер Иван Краско, недавно выписавшийся из больницы, рассказал, что с его здоровьем далеко не все в порядке. Артисту нужна операция, но ее не делают из-за возраста.

Главная проблема Краско – глаза. «Я совсем ничего не вижу», - признался он и рассказал, что его «уже выводят на сцену».

Краско верит, что зрение еще можно вернуть, но нужен целитель или врач.

«Вот если бы найти врача или целителя, который бы мне помог, я был бы счастлив! Но к сожалению, из-за возраста никто не берётся меня оперировать», - поделился актер.

При этом его анализы удивляют докторов – показатели не соответствуют возрасту.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Краско курит: но не дома, а в театре. Артист предпочитает тонкие сигареты с ментолом. На Новый год он планирует пить красное вино.

Ранее сообщалось, что актер сбежал из больницы с долгом за VIP-палату.