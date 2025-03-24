Солистка «Непары» Храмова раскрыла детали ухода и заявила о сольной карьере

Солистка «Непары» Дарья Храмова впервые рассказала о деталях ухода из группы и заявила о сольной карьере. Певица призналась, что никогда не отменяла концертов, но иногда выступления появлялись в графике за сутки.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Концертов я никогда не отменяла, до последнего ждала звонка по поводу концертов и не разбирала чемодан… Тем не менее, часто работа в графике появлялась всего за сутки до этого, что сильно ломало логистику», - рассказала певица.

Она добавила, что пусть в глазах руководителя коллектива Александра Шоуа «ситуация будет именно такой». Певец говорил, что солистка устала и предложила отказаться от работы, ее не устроила логистика концерта.

Храмова поблагодарила коллегу и добавила, что решила заняться сольным творчеством. Она записала песню, созданную Игорем Крутым, сняла клип.

«Надеюсь, что в скором времени увижу поддерживающих и любящих меня людей на моем сольном концерте», - обратилась Храмова.

Ранее Шоуа рассказал о «переломном моменте» у группы в связи с уходом солистки.