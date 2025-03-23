Александр Шоуа назвал уход солистки из группы «Непара» переломным моментом. Артист уверен, что Дарья Храмова решила покинуть музыкальный коллектив из-за усталости и большого количества работы.

Сегодня артистка заявила в личном блоге о том, что уходит после пяти лет работы с ней группа продолжит выступать без нее. Однако причину своего ухода девушка так и не озвучила.

Основатель группы Шоуа объяснил, что разногласия с Храмовой у них начали возникать давно из-за ее возмущений по поводу рабочего графика, на который она пыталась как-то повлиять.

«Она девочка, ей хотелось жить спокойнее, чем живет группа „Непара“. Вчера произошел переломный момент: Дарья предложила отказаться от одной работы и ее не устроила логистика по второй, мол, она очень устает. Все ведь понимают, что это выступления, которые заранее были утверждены. Я не начальник, нет, я волшебник, который старается сделать жизнь нашего коллектива как можно лучше. И да — бывает много работы, и это счастье для любого артиста!» — заявил Шоу в беседе с изданием StarHit.

Кроме того Александр не стал скрывать, что такая ситуация у них возникла не в первый раз и что зла он держит, так как им удалось разойтись с Дарьей на мирной ноте, сохранив дружеские взаимоотношения. По словам артиста, он желает Храмовой добиться успехов сольной карьере.

Ранее мы писали о том, что 28-летняя певица Дарья Храмова объявила об уходе из группы «Непара».