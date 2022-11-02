Солистка группы «Город 312» рассказала, за что ее бросил Тимур Батрутдинов

Дюймовочка Ая раскрыла тайну своих взаимоотношений с Тимуром Батрутдиновым

Пятикратная участница шоу «Аватар», солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко рассказала о связи с одним из членов жюри.

Они были когда-то близки, но Тимур бросил «Дюймовочку», теперь бывшая пара даже не считает нужным поздравлять друг друга по телефону с праздниками. Девушка не назвала причину разрыва, судя по всему, это банальные деловые проблемы.

Любопытно, что сам Батрутдинов так и не разгадал среди анонимных участниц шоу свою бывшую возлюбленную.

Зато Ая довольна: «Проект дал мне возможность подколоть Тимура!»

Подробнее о том, как понять, что пришло время расстаться в [специальном выпуске]https://www.passion.ru/passion-zdorove/ostatsya-ili-rasstatsya-kak-ponyat-chto-vremya-prishlo.htm) Passion.ru - отношения.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News