Остаться или расстаться: как понять, что время пришло

Блогер Натали Ящук рассказала о своем опыте и видении ситуации в шоу «Институт благородных девиц», которое выходит при поддержке «Института развития интернета» на YouTube-канале «Глазунья». Разберемся в ситуации.

Как понять, что пора расставаться?

Расставание можно предугадать и подготовить себя к нему, тогда этот период пройдет легче. И это возможно сделать, психологи выделяют массу признаков того, что отношения близки к завершению.

К ним относятся:

Безразличие одного из партнеров. У него пропадает желание доказывать свою правоту и спорить, а ссориться надоело.

Отсутствие азарта и драйва. Вы не вкладываете силы и время, искра пропадает.

Пропажа обязательств. Один или оба партнера снимают с себя обязательства по обеспечению благополучия в паре.

Отсутствие синергии. Когда вы видите, что в вашем партнерстве не появляется дополнительная энергия, а отношения не генерируют дополнительный ресурс, лучше уйти, чем остаться.

Появление вампиризма. Партнер-«вампир» относится ко второму потребительски и высасывает его ресурсы. Партнер-«донор» при этом можете ощущать перманентную опустошенность.

Ценности перестали совпадать. Важно почувствовать эти перемены и прекратить взаимодействие. Не нужно жертвовать собой, чтобы поддерживать «неживой» союз.

Блогер Натали Ящук говорит, что важно посмотреть на качества, которые в вас раскрываются вместе с этим человеком. Если это негативные, значит, человек сам содержит эти качества, и эти отношения стоит заканчивать.

«Человек раскрывает в нас те качества, на которые способен он сам. Если он настроен на разрушение, то и в вас найдет разрушительные качества. А если с ним вы раскрываетесь как цветочек, то скорее всего, он достает в вас положительное, и ему будет приятно от этого», — говорит она.

Как правильно общаться с бывшими?

Никак. Вы не получите пользы от этого общения, зато высока вероятность, что оно нанесет вред. Психолог Жил Вебер (Jill P. Weber) выделяет четыре причины не общаться с бывшими партнерами:

Вы не можете исцелиться. Чтобы открыться новой жизни и уверенно планировать будущее, необходимо полностью принять тот факт, что отношения закончились. Признав расставание, вы испытаете облегчение.

Вы лишаете себя энергии. Пока вы направляете энергию на общение с партнером, у вас не хватает сил для новых начинаний.

Вы живете в вымышленном мире. Отношения закончились. Все, что вы думаете о них, — иллюзия.

Вы вновь совершаете одни и те же ошибки. Если вы не можете принять разрыв, ваша жизнь превращается в день сурка.

Натали Ящук тоже рекомендует полностью прекратить общение с экс-партнером, а также удалить все совместные фотографии и переписки. Если что-то из этого присутствует, то значит вы все еще думаете о партнере. А после расставания важно, как можно быстрее, перестать думать о том человеке. Как только вы поймете, что не делали этого хотя бы дней пять, то значит фаза выздоровления пройдена.

«Важно понимать, что человек тебя отпустил и не держит на тебя зла. Если ты понимаешь, что он обсуждает тебя с кем-то, жалуется, то ты будешь чувствовать себя неловко. Важно после расставания высказаться друг перед другом обо всех обидах, чтобы не было осадка», — говорит Натали.

Что можно рассказывать о бывших новому парню?

Ничего. Безболезненно можно рассказать о факте наличия отношений на определенном отрезке времени. Но без подробностей — как проводили время, каким был досуг, на какие темы общались и т.д. Тем более, не стоит говорить об обидах на экс-партнера.

«Никому не приятно осознавать, что твой любимый человек еще был любимым для другого. Поэтому лучший вариант — никак не рассказывать про предыдущие отношения, максимум — факт их наличия», — говорит блогер Натали Ящук.

Вместо воспоминаний о предыдущих отношениях стоит сосредоточиться на действующих. Тогда вероятность того, что они будут удачными выше.

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