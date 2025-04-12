Солистка «Фабрики» Валерия Девятова осталась одна с тремя детьми. Об этом сообщает StarHit.

Певица Валерия Девятова рассказала о расставании с мужем, вместе с которым она воспитывала троих детей. Участница группы «Фабрика» призналась, что сейчас все хлопоты по воспитанию детей легли на ее плечи. Интервью она приурочила к выходу новой песни коллектива, в которой поется о самодостаточности прекрасного пола.

«Воспитанием детей занимаюсь сейчас одна, и, конечно, как никто другой понимаю слова этой песни. Часто приходится все делать самой, много проблем лежит на моих плечах. Но когда не жалуешься, а относишься юмором, все легче преодолеть», — рассказала Девятова.

Напомним, Валерия Девятова воспитывает двоих сыновей и дочь, которая родилась в 2022 году.

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