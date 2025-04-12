«Было к нему замечание»: Лолита объяснила причину ссоры с Киркоровым

Лолита заявила, что поссорилась с Киркоровым из-за его некорректной фразы. Об этом сообщает Super.ru.

Лолита Милявская поделилась причиной ссоры с Филиппом Киркоровым. По словам знаменитости, она услышала в одном из интервью певца неприятные высказывания в ее адрес.

«У меня было к нему замечание. В его интервью было некорректное упоминание меня. Если бы не было этого упоминания, не было бы моего громкого замечания. А так мы по-прежнему не общаемся. Мы не враги, мы коллеги, поэтому я честно могу сказать, что у меня по отношению к нему нет никакого негатива», — рассказала она.

Лолита добавила, что для примирения с Киркоровым необходимо дождаться нужного момента, который пока не наступил. Она также рассказала, что не часто пересекается с артистом.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков встал на защиту Лолиты Милявской после отмены ее концертов.