Солистка «Блестящих» Новикова рассказала, как беременность заменила ей пластику

Солистка поп-группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, что в прошлом собиралась сделать пластику. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телешоу «Звезды сошлись».

По словам Новиковой, в молодости ее лицо казалось ей «огромным», а щеки большими. По этой причине она планировала обратиться к пластическому хирургу. Однако в ходе первой беременности планы артистки изменились.

«Мне нужно было менять паспорт в конце беременности. Я с огромным животом пошла делать фотографию на восьмом месяце и увидела тогда, что на меня смотрит другой человек. У меня черты лица изменились, заострились» , — вспомнила исполнительница.

Напомним, Ксения Новикова была в законном браке дважды. В 2006 году она стала женой певца Андрея Середы, от которого впоследствии родила двоих сыновей. В 2011-м пара рассталась. В 2015-м солистка «Блестящих» вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина. Их брак распался в 2018 году.

Ранее певица Ирина Ортман вспомнила, как в начале карьеры из-за Жанны Фриске не прошла кастинг в группу «Блестящие».