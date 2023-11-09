Солистка Artik&Asti Севиль Валиева сделала пикантную пластическую операцию

Поклонники новой солистки группы Artik&Asti Севиль Велиевой обратили внимание на кардинальные изменения в ее фигуре. Девушка появилась на премии журнала OK! и привлекла внимание своими пышными формами, которыми ранее не обладала.

По данным портала «7Дней.ru», 30-летняя Велиева обратилась к пластическому хирургу и сделала операцию по увеличению груди.

Результаты работы врачей певица продемонстрировала, выбрав облегающее розовое платье в пол с открытыми плечами и длинными рукавами. При этом Севиль старалась не акцентировать внимание на бюсте, но все равно вызвала повышенный интерес к своей персоне.

На вопрос журналистов о том, была ли пластика груди, артистка отвечать не стала, но и опровергать слухи отказалась. При этом поклонники Севиль пришли к выводу, что ей такие изменения в фигуре к лицу.

Ранее мы писали, что лейбл Артема Умрихина, выступающего под псевдонимом Артик, работает в убыток после ухода Анны Asti из группы. За 2022 год выручка его компании «Селф Мэйд Мьюзик» составила 6,1 миллиона рублей, а прибыль минус 773 тысячи рублей.