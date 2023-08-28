Потерял все после ухода Asti: стало известно, сколько зарабатывает Артик

Лейбл Артика работает в убыток после ухода Анны Asti из группы, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщают журналисты, Артем Умрихин (настоящее имя Артика - прим.ред), терпит убытки после того, как из его лейбла вышла Анна Asti. Музыкант является владельцем 90% доли музыкальной компании ООО «Селф Мэйд Мьюзик». У него подписаны контракты с такими артистами, как Артем Качер, Artik&Asti и Саша Санта.

Выяснилось, что с конца 2021 года компания Умрихина работает в убыток. Начало периода совпадает с моментом, когда о сольной карьере сообщила певица Анна Asti. Как сообщают журналисты, за 2022 год выручка «Селф Мэйд Мьюзик» составила 6,1 миллиона рублей, а прибыль минус 773 тысячи рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года Анна Дзюба ушла из группы Artik & Asti, солисткой которой была 10 лет. Певица до сих пор не рассказывает о причинах ухода. Косвенно она лишь заявляла о том, что переросла уровень солистки группы. Впрочем, после этого группа все равно продолжила существование. На место Анны пришла певица Севиль.

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