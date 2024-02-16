Солиста группы «Непара» Александра Шоуа, недавно ставшего отцом, заподозрили в изменах жене

В Сети солиста группы «Непара» Александра Шоуа заподозрили в измене жене. Музыканта увидели на свидании с неизвестной женщиной. Во время встречи они были крайне близко друг к другу, артист обнимал спутницу и проявлял знаки внимания. Об этом сообщает StarHit.

Засняли Шоуа с незнакомкой в Москве. Сначала они шли, держась за руки, по Арбату, причем в какой-то момент певец спустился на одно колено и поправил подруге обувь. Затем пара отправилась в кафе. Там Александр сидел рядом с женщиной, обнимал ее, а в конце оплатил весь счет. Как стало известно СМИ, потом они вместе куда-то уехали на машине.

Кто эта таинственная спутница вокалиста, пока неизвестно. Сам он отказался от комментариев, отметив, что у него все хорошо с женой. К слову, с Натальей Александр живет уже много лет. Они поженились больше 10-ти лет. А на недавнее 50-летие Шоуа получил от супруги самый лучший подарок – сына. Мальчика назвали Аарон.

Ранее Александр Шоуа подарил жене машину за 20 млн рублей за рождение сына.