Солист Uma2rman заявил, что женихи дочерей должны получать хотя бы 10 млн в месяц

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский ответил на вопрос, какого мужчину не примут в семью в качестве зятя. По мнению артиста, жених должен зарабатывать 10 млн рублей.

С музыкантом общался сайт mk.ru.

Кристовский рассказал, что избранник не должен быть хулиганом или наркоманом. Семья примет культурного и воспитанного человека. Доход тоже немаловажен для Кристовских. «И зарабатывать хорошо. Хотя бы миллионов десять в месяц», - произнес певец и добавил, что сам получает «намного больше».

Говоря о требованиях к мужчинам, Кристовский говорит, что нужны «нормальные рабочие люди, интеллигентные». Вместе с тем его дочерям «все равно», одобрит ли отец их выбор.

Исполнитель знает о личной жизни наследниц, с некоторыми юношами он знаком лично.

«У Умы есть парень – депутат», – произнес Кристовский.

Ранее артист говорил о тратах на семью из шестерых детей. По его словам, только водитель получает 200 тыс. в месяц.