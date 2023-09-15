Один водитель получает 200 тысяч: Владимир Кристовский рассказал о тратах на жену и шестерых детей

Солист Uma2man Владимир Кристовский появился с шестью детьми на премьере фильма «Новые папины дочки» и рассказал о тратах на большую семью. По его словам, один только водитель получает около 200 тыс. рублей.

Подробности приводит сайт kp.ru.

Самым младшим детям Кристовского три года, старшему ребенку – дочери Ясмине - 23. Работает только она – девушка ведет цветочный бизнес.

Кристовский говорит, что для содержания такого количества наследников «нужно зарабатывать прилично». Он отметил, что можно жить и на 100 тыс. рублей, но это не его случай.

Певец платит зарплату водителю, няне, уборщице и другому персоналу. Помогает родителям и младшей сестре – они живут в Нижнем Новгороде.

«Водитель только получает около 200 000 рублей в месяц», - поделился исполнитель.

Пять лет назад Ясмин признавалась, что нечасто видит отца и с ним сложные отношения. С матерью девушки Кристовский разошелся. Ясмин считает мать лучшим другом.