Солист Uma2rman Владимир Кристовский упал на сцене во время концерта в Москве

Музыкант Владимир Кристовский попал в неловкую ситуацию во время концерта в Москве. Солист Uma2rman оступился и упал со сцены.

Видеоролик, на котором запечатлен курьезный инцидент, артист опубликовал в своем блоге. На кадрах видно, как Кристовский увлеченно исполняет песню под названием «В городе лето», подходит к краю сцены и через секунду падает под ноги оркестру.

Судя по всему, музыкант не пострадал. Он быстро поднялся и продолжил выступление.

«Москва, спасибо, что была с нами», — подписал Владимир видеоролик.

Поклонники группы поддержали артиста и посоветовали ему беречь себя.

Ранее солист группы Uma2rman Сергей Кристовский обвенчался с фитнес-моделью в Исаакиевском соборе. Музыкант появился на кадрах из церкви рядом с женой Ксенией Кудашкиной, которая на 16 лет моложе.