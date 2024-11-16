Солист Uma2rman Владимир Кристовский упал на сцене во время концерта в Москве
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Музыкант Владимир Кристовский попал в неловкую ситуацию во время концерта в Москве. Солист Uma2rman оступился и упал со сцены.
Видеоролик, на котором запечатлен курьезный инцидент, артист опубликовал в своем блоге. На кадрах видно, как Кристовский увлеченно исполняет песню под названием «В городе лето», подходит к краю сцены и через секунду падает под ноги оркестру.
Судя по всему, музыкант не пострадал. Он быстро поднялся и продолжил выступление.
«Москва, спасибо, что была с нами», — подписал Владимир видеоролик.
Поклонники группы поддержали артиста и посоветовали ему беречь себя.
Ранее солист группы Uma2rman Сергей Кристовский обвенчался с фитнес-моделью в Исаакиевском соборе. Музыкант появился на кадрах из церкви рядом с женой Ксенией Кудашкиной, которая на 16 лет моложе.