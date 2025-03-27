10-летний сын певца Валерия Меладзе Лука впервые выступил с отцом на сцене

Младший сын певца Валерия Меладзе впервые выступил с отцом на сцене. Об этом рассказала супруга артиста Альбина Джанабаева. Она сняла ролик, на котором 10-летний Лука играет на саксофоне.

Женщина призналась, что это стало радостным событием в их семье. Наследник с детства увлекался музыкой и осваивал разные музыкальные инструменты. Альбина отметила, что сначала мальчику понравились барабаны, потом гитара и бас-гитара, следом саксофон и кларнет. В Испании он впервые вышел на сцену с отцом.

«Как-то став свидетелем музыкальных достижений младшего сына, Валера спросил, не хочет ли тот выступить с ним на концерте. Лука с радостью согласился. И вот это случилось. Вместе со зрителями я с волнением наблюдала выступления двух самых близких для меня мужчин», — рассказала Джанабаева.

Певица сняла на видео, как Валерий исполнял на сцене хиты, а Лука играл на саксофоне. Она призналась, что гордится сыном и восхищается им.

Напомним, что у Меладзе от Джанабаевой есть еще 21-летний сын Константин и дочь Агата, которой три года. В предыдущем браке у него родились три дочери: Инга, София и Арина.

Ранее продюсер Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» сообщил о падении спроса на Альбину Джанабаеву из-за Меладзе.