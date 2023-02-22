Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов оказался на волосок от смерти из-за девушки

Участник группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов рассказал, как оказался на волосок от смерти. По словам 44-летнего певца, все это случилось с ним из-за девушки. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнитель старается не рассказывать подробности своей личной жизни. СМИ пишут, что Аморалов нашел счастье с бывшей моделью Марией Эдельвейс, а несколько лет назад они узаконили отношения. Но супруги не комментируют семейную жизнь.

В недавней беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко певец признался, что ради любимой готов на многое.

«С парашюта прыгал, к акулам спускался, в вулкан заходил, и все ради девушки, ради девушки все. Она у меня такая — полуакула», – признался Сергей.

Музыкант поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта и отметил, что в России живут самые потрясающие девушки.

«Девчонки, вы у нас самые крутые, мы из-за вас можем и убежать, и нырнуть, мы вас очень любим», – поделился звезда.