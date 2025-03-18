Солист «Непары» Александр Шоуа заступился за 75-летнюю певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Санкт-Петербурге состоялась музыкальная премия «Золотой граммофон». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и солист «Непары». Выйдя к прессе, он прокомментировал требование лишить уехавших артистов званий. Александр считает, что в отношении Пугачевой не стоит принимать радикальных мер: ее вклад в развитие советской эстрады трудно не оценить. По мнению артиста, Алла Борисовна не просто так была отмечена наградами и регалиями, поэтому он призвал оставить певицу в покое.

«Нам надо оставить в покое это имя, потому что я не знаю, что она делает сейчас, не хочу в это даже влезать. Я знаю, что она сделала для музыки в прошлом. Какой она человек — это совершенно другое... Я лично восхищен ее прошлым, той музыкой, из-за которой она стала звездой на весь Советский Союз», — высказался Александр.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал бессмысленной идею лишения званий Пугачеву. Подробности читайте в этой новости.