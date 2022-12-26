Солист «Непары» Александр Шоуа прошелся по Талышинской, которую обвинял в алкоголизме

Дуэт «Непара» полюбился миллионам поклонников, которые знают наизусть строки из песен: «Бог тебя выдумал», «Плачь и смотри» и многих других. Слушатели были уверены, что у Александра Шоуа и Виктории Талышинской роман. В реальной жизни между артистами постоянно вспыхивали конфликты.

Поклонники были в шоке, когда узнали о распаде коллектива. Шоуа до сих пор выступает с репертуаром группы, но не с Викторией, а с другими солистками. В свое время он окончательно испортил отношения с Талышинской, когда обвинил ее в алкоголизме.

«Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — заявил Шоуа в интервью для «Москва FM».

Кроме того, исполнитель рассказал, что Виктория пыталась стать обладателем песен за его спиной. Но она опровергла его заявления. Женщина была недовольна, что отдала коллективу 18 лет своей жизни, а в итоге была вычеркнута отовсюду. Она попросила Александра не пиарится на ее имени и перестать оскорблять в интервью.

Ранее мы писали о том, что экс-солистка «Непары» Талышинская ответила на обвинения Шоуа в алкоголизме.