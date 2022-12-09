«Пью в меру»: экс-солистка «Непары» Талышинская ответила на обвинения Шоуа в алкоголизме

Дуэт «Непара» успешно существовал 20 лет и подарил слушателям немало хитов. Но три года назад было объявлено, что Александр Шоуа решил начать сольную коллегу. Виктория Талышинская тяжело переживала распад группы, а еще сложнее ей было справиться с обвинениями и оскорблениями, которые после полились на нее со стороны бывшего коллеги.

Шоуа заявлял, что его партнерша по дуэту не так пела, не так одевалась, не могла быстро похудеть после родов. Также музыкант рассказал, что у Виктории есть алкогольная и наркотическая зависимости, и она часто приходила на выступления в нетрезвом виде.

Сначала Талышинскую слова коллеги, с которым она работала бок о бок 20 лет, сильно задевали, но потом она стала относиться к ним со смехом. В новом интервью певица поделилась, что знает обо всем, что о ней говорит Александр, но ни одно его слово не является правдой. По ее словам, она никогда в жизни не употребляла наркотики, да и со спиртным проблем не возникало.

«И с алкоголем, и с наркотиками. Скажу сразу — нет! Наркотики я не употребляю, если пью, то в меру. Могу в праздник выпить или после тяжелого дня немного. В запои не ухожу, без сознания не валяюсь. Можно говорить что угодно, я уже ничему не удивляюсь», - рассказала Виктория.

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