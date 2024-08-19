Солист «Непары» Александр Шоуа крестил сына Аарона. Об этом сообщает StarHit.

Год назад у певца Александра Шоуа и его жены Натальи родился мальчик, которого назвали Аароном. Теперь супруги отправились в церковь, чтобы крестить малыша. На таинстве собрались родители певца, мать его супруги и друзья семьи. Сестра Аарона тоже присутствовала во время крещения.

Мальчик стойко выдержал обряд — его крестными стали двоюродный брат Шоуа и подруга семьи.

«Ребенок сначала веселился, но потом потребовались усилия и терпение. Он пока маленький и любопытный. Посмотрим на него через пару-тройку лет», — рассказал певец.

Присутствующие на таинстве отметили, что ребенок удивительно похож на отца. Напомним, Александр Шоуа воспитывает троих детей: дочерей Майю и Таисию, а также сына Ааарона.

Ранее мы писали о том, что солист «Непары» Шоуа не поздравил бывшую коллегу Талышинскую с днем рождения.