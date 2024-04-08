«Не ждала»: экс-солистка «Непары» Талышинская рассказала, поздравил ли ее Шоуа с днем рождения

Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская заявила, что ее бывший коллега Александр Шоуа не поздравил ее с днем рождения. Она дала интервью порталу Woman.ru.

8 апреля певице исполнилось 47 лет. Она получила поздравления от родных, друзей и коллег. Они вручили ей подарки и цветы. С некоторыми знакомыми она давно не общалась, но они вспомнили о празднике Виктории. Бывший коллега по группе Александр Шоуа, с которым у женщины были ссоры и скандалы, проигнорировал праздник.

«Нет, Шоуа не поздравлял, но я и не ждала от него поздравлений. А нынешние коллеги поздравили», — рассказала Талышинская.

Певица пожелала себе, чтобы все дела шли по плану. Именинница признается, что не любит сюрпризы. Также она очень хочет найти время для встреч со старыми друзьями, по которым соскучилась. Из-за семей и бесконечных дел, они все никак не могут пересечься.

«Я недавно пересматривала видеопоздравления к маминому юбилею и поняла, что многих из тех, кто говори теплые слова, уже нет с нами. А время идет, нам постоянно некогда, но потом жалеешь, что не нашел этих нескольких часов для встречи. Очень хочу чтобы наконец-то получилось», — поделилась артистка.

Ранее мы писали о том, что певец Александр Шоуа ответил на слухи об изменах. СМИ сняли мужчину в компании симпатичной девушки в ресторане. Но звезда опроверг обвинения и пояснил, с кем общался в тот вечер.