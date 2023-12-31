Солист «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал, что встретит Новый год на концерте

Солист «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о том, что встретит Новый год на концерте. Об этом сообщает Абзац.

Музыкант группы «На-На» Вячеслав Жеребкин поделился с журналистами своими традициями на Новый год. Оказывается, артист встречает праздник обычно на корпоративах.

«Моя главная традиция заключается в том, что Новый год мы встречаем с группой „На-На“ на сцене», — объяснил он.

При этом сразу после вступления Жеребкин спешит к семье, чтобы вместе с ними отметить наступление Нового года. Уже на каникулах он любит гулять по паркам.

«Еще мы в зимние праздники всегда ходим гулять. У нас есть любимые места, которые мы традиционно посещаем. Во-первых, ездим на каток на ВДНХ. Во-вторых, мы часто бываем в Измайловском парке, очень любим там отдыхать. Ну и, конечно, посещаем новогодние елки, ходим в гости», — рассказал музыкант.

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