«Икры и шампанского достаточно!»: Ольга Орлова рассказала, как бы хотела отметить Новый год

Ольга Орлова призналась, что не любит, когда на новогодний стол выносят большое количество блюд. Своими предпочтениями певица поделилась с поклонниками в соцсетях.

«Будь моя воля – икры и шампанского было бы вполне достаточно! Но каждый раз там почему-то то, что потом можно есть неделю на завтрак, обед и ужин», – заявила артистка.

Так, Орлова считает, что на праздничный стол не стоит ставить множество тарелок с едой.

Более того, знаменитость добавила, что никогда не дарит подарки до наступления праздника. К тому же Ольга предпочитает не засиживаться за новогодним столом, поэтому в три часа ночи 1 января она обычно уже лежит в кровати.

46-летняя исполнительница убеждена, что главное достижение уходящего года – рождение ее дочки Анны.

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