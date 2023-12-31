«Икры и шампанского достаточно!»: Ольга Орлова рассказала, как бы хотела отметить Новый год
Ольга Орлова призналась, что не любит, когда на новогоднем столе много еды.
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Ольга Орлова призналась, что не любит, когда на новогодний стол выносят большое количество блюд. Своими предпочтениями певица поделилась с поклонниками в соцсетях.
«Будь моя воля – икры и шампанского было бы вполне достаточно! Но каждый раз там почему-то то, что потом можно есть неделю на завтрак, обед и ужин», – заявила артистка.
Так, Орлова считает, что на праздничный стол не стоит ставить множество тарелок с едой.
Более того, знаменитость добавила, что никогда не дарит подарки до наступления праздника. К тому же Ольга предпочитает не засиживаться за новогодним столом, поэтому в три часа ночи 1 января она обычно уже лежит в кровати.
46-летняя исполнительница убеждена, что главное достижение уходящего года – рождение ее дочки Анны.
Ранее мы писали, что в канун Нового года Лера Кудрявцева покинула Россию вместе с ребенком. Телеведущая решила провести долгожданный отпуск за границей. Поклонники предположили, что звезда отправилась в Дубай.