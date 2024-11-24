Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев во второй раз станет дедушкой. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».

Жена единственного сына участника группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Аделина поделилась в соцсетях снимками УЗИ — девушка ждет ребенка.

«Вот такая прекрасная новость! Скоро нас будет четверо», — подписала кадры она.

А вот Кирилл Андреев никак пополнение в семье сына не комментирует.

«Я не знаю. Это их личная жизнь», — признался он.

Впрочем, за него это делает его супруга. Она раскрыла пол ребенка.

«Мы в ожидании. Тоже девочка!» — рассказала она.

Напомним, единственный сын певца Кирилл родился в 2000 году. В июне 2021 года у Андреева родилась внучка, которую назвали Аннелией.

Ранее мы писали о том, что Александр Буйнов высказался о выборе профессии внука-кадета.