Солист группы «Звери» Билык отказался от иска к Минкульту Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа «Звери» еще в декабре 2024 года подала в суд на администрацию Тверской области из-за сорванного концерта. Тогда выступление музыкантов не состоялось из-за проблем с площадкой. Билык обвинял во всем местные власти и подал в суд с требованием признать незаконным решения, выраженные в отказе в согласовании проведения концерта, и о защите деловой репутации.

Однако уже 15 апреля Билык подал отказ от иска в Арбитражный суд Тверской области.

«После ознакомления с правовой позицией региона по поводу правомерности отказа в согласовании проведения концерта группы "Звери" в СК "Юбилейном" в ноябре прошлого года группа отказалась от исковых требований в полном объеме», - сказал собеседник издания.

Суд уже принял решение о прекращении производства по делу.

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