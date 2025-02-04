Солист группы «Три дня дождя» рассказал о переносе концертов из-за зависимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глеб Викторов, выступающий в группе «Три дня дождя», вышел на связь с поклонниками спустя месяц затишья. Музыкант рассказал в письме, что все это время он страдал от депрессии и в какой-то момент сорвался и начал принимать запрещенные вещества. Интересно, что сам Викторов в кадре не появился, он лишь выложил обращение, написанное от руки на бумаге.

«Я пришел к полному саморазрушению, из которого я не знал, как выбраться самостоятельно. Я подходил к зеркалу и не узнавал себя. Ведь на меня смотрел тот человек, которого я раньше презирал. Я потерял себя и жизненный ориентир, отказался от близких для меня людей, погрузившись в собственные переживания, и думал, что справлюсь сам», — заявил он.

В итоге запланированные на март выступления Викторов перенес на май. Он также пообещал фанатам выпустить новые треки.

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