Солист группы «Сплин» Васильев продал дом в Петербурге и оставил две квартиры

Солист группы «Сплин» Александр Васильев продал дом в Санкт-Петербурге и оставил две квартиры в городе. Сейчас музыкант проживает в Испании, но выступать за границей приходится в небольших залах.

О непростом финансовом положении артиста пишет Life.ru.

По данным источника, в октябре 2024 года Васильев продал особняк в Петербурге. Речь идет о доме в Курортном районе площадью 400 квадратных метров с участком 12 соток. Стоимость недвижимости составляла около 40 млн рублей.

У певца остались две квартиры в городе. Их площадь - 55,7 и 96,4 квадратных метра, а общая стоимость – 40-50 млн.

В России у Васильева есть юридическое лицо, в котором два собственника: он сам и басист группы. Компания занимается продажей бытовых товаров, мебели, металлических изделий.

По итогам 2024 года за фирмой числился убыток почти в 2 млн, а кредитная задолженность составила 62 млн. Источник сообщает, что выручка, скорее всего, генерировалась за счет торговли холодильниками, телевизорами и фенами.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал не давать группе «Сплин» выступать и зарабатывать в России.