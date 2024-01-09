Солист группы «Щенки» Моисеев получил 10 суток ареста и повестку в военкомат, об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Максим Моисеев, известный под псевдонимом Максим Тесли, получил 10 суток административного ареста после концерта, на котором он выступал в одном носке, свисающем с полового органа. Калининский районный суд Петербурга признал певца виновным в мелком хулиганстве.

Помимо назначенного наказания, певец получил еще и повестку в военкомат, рассказали журналисты. Это сделано для для постановки на воинский учет и уточнения данных. Отметим, что рэперу Vacio, который выступил с похожим перфомансом на вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, также вручили повестку в военкомат.

Сам Моисеев принес извинения за свой поступок. По его словам, акция с носком была незапланированной. К тому же, подобное он уже проделывал в 2016 году, однако тогда никого скандальный поступок не заинтересовал.

Ранее мы писали о том, что раздевшийся на сцене солист «Щенков» объяснил свой поступок.