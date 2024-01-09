«Поддался моменту»: раздевшийся на сцене солист «Щенков» объяснил свой поступок

Солист группы «Щенки» Максим Моисеев (Тесли), устроивший перформанс с раздеванием во время концерта в Санкт-Петербурге, объяснил свой поступок. По словам музыканта, он просто «поддался моменту» и вышел к зрителям в одном носке на интимном месте, повторив таким образом «костюм» рэпера Николая Васильева (Vacio) на вечеринке Ивлеевой.

На вопрос портала 78.ru о том, какой смысл был скандальном раздевании, музыкант коротко ответил, что никакого скрытого умысла в его поступке нет.

Моисеев также не стал рассуждать о том, какое наказание ему может грозить. На соответствующий вопрос журналистов ответил, что ничего не знает.

Напомним, в ночном клубе MOD в Петербурге прошел концерт группы «Щенки», в ходе которого солист коллектива Максим Тесли предстал перед публикой в одном носке, которым прикрыл интимный орган. На появление Моисеева в обнаженном виде обратили внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и общественный деятель Виталий Бородин, который попросил проверить артиста на возможную пропаганду нетрадиционных семейных ценностей. Вечером 8 января Моисеева задержали в аэропорту Пулково. Он купил билет до Екатеринбурга, а уже оттуда планировал вылететь в Казахстан.

Ранее мы писали, что организаторы концерта группы «Щенки» в петербургском клубе MOD заявили, что перформанс Максима Моисеева (Тесли) стал для них полной неожиданностью.