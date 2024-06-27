Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил, почему не ездит в Донбасс с концертами

Певец Николай Расторгуев признался, что не дает концерты в Донбассе из-за отсутствия условий. Он отметил, что один выступать не может, а для группы «Любэ» необходимо оборудование.

По словам артиста, приглашения поехать в ДНР поступают постоянно, но он вынужден отказываться. Расторгуев заявил, что не является бардом, поэтому ему недостаточно одной гитары на сцене.

«Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», - объяснил солист «Любэ» Daily Storm.

Несмотря на то, что сейчас Расторгуев не выступает в Донбассе, на концертах он часто видится с бойцами СВО. Также он навещает их в госпиталях. Он поделился, что недавно вышел на сцену в Подмосковье, и его послушать пришли солдаты, которые «приехали на побывку». Они поговорили с певцом и сфотографировались.

Ранее Николай Расторгуев напугал поклонников осунувшимся лицом.