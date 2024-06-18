Осунувшийся Расторгуев вышел на публику и напугал фанатов внешним видом

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев посетил церемонию награждения телеканала МУЗ-ТВ и шокировал фанатов внешним видом. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Во время общения со СМИ 67-летний музыкант объявил о работе над совместным проектом с Игорем Матвиенко — оперой «Князь Владимир». Главную роль в шоу, по его словам, должен исполнить певец SHAMAN. При этом сам Расторгуев предстанет в образе святителя Федора, его наставника.

Однако журналисты также обратили внимание на болезненный вид исхудавшего артиста. По всей видимости, лидер «Любэ» все-таки страдает из-за проблем с сердцем, о которых различные Telegram-каналы писали несколько месяцев назад.

Напомним, в 2006 году Николай Расторгуев переболел пневмонией, которая дала осложнения на почки. С того момента исполнитель ждал донорский орган и регулярно проходил гемодиализ, успешно перенеся операцию по пересадке почки в 2009-м.

В начале апреля текущего года группа «Любэ» стала массово переносить концерты. Так, за несколько часов до начала шоу в Тюмени, оно был перенесено с 5 апреля на 29 мая. Выступление, запланированное в Мытищах 7 апреля, было намечено на 13 мая. Концерт в Красногорске перенесен с 10 апреля на 26 мая. При этом информация о переносе выступлений в других городах пока отсутствует.

Спустя время в Сети появились слухи о госпитализации лидера коллектива Расторгуева. При этом концертный директор артиста назвал сведения о госпитализации чушью.

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