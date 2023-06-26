Поставили восемь стентов: страдающей из-за проблем с сердцем Пугачевой провели серьезную операцию

Певица Алла Пугачева, несмотря на постоянное стремление к омоложению, порой все-таки не может скрыть от поклонников свой истинный возраст. Ее выдают многочисленные болезни, с которыми Примадонна борется уже не первый год. Больше всего ее беспокоят проблемы с сердцем. Из-за них ей нельзя волноваться, а также проводить лето в жарком климате.

Свои недуги Алла Борисовна старается тщательно скрывать от общественности. Она всегда говорит, что прекрасно себя чувствует, однако поклонники все равно все замечают. Например, они видят, как в последние годы изменилась походка артистки, как тяжело ей дается каждый шаг, а также не может спрятать вокалистка и отеки руки и ног.

Примечательно, что темы здоровья Пугачева пыталась не поднимать всегда, а не только после отъезда из России. СМИ удавалось узнать о некоторых хирургических вмешательствах певицы, но все-таки подробности всегда оставались загадкой. Недавно же режиссер Сергей Проханов случайно раскрыл некоторые детали операции Аллы Борисовны, которая была проведена 11 лет назад. По его словам, они лежали в одной больнице, так он и узнал, что у Примадонны серьезные проблемы с сердцем.

«Мне повезло, что я делал (операцию — прим. Страсти) вместе с Пугачевой Аллой Борисовной, мы лежали в соседних палатах. Мы у Бокерии стенты ставили. У нее восемь стентов, у меня — два», - признался артист в программе «Секрет на миллион».

Ранее Аллу Пугачеву заподозрили в новой пластической операции. Подписчики ее блога считают, что она накачала себе губы.