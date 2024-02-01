Концерт «Би-2» в Дубае оказался на грани срыва из-за российских дипломатов

Российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену предстоящего концерта рок-группы «Би-2» в Дубае. Об этом сообщил источник Telegram-канала Mash.

По его словам, участникам группы могут не выдать разрешение на проведение мероприятия 17 февраля, а если оно уже есть — то просто отменить выступление.

Главной причиной возможной отмены концерта музыкантов является их антироссийская позиция, разжигание межнациональной розни и поддержка ВСУ.

В настоящее время выступление «Би-2» находится на грани отмены, так как ОАЭ – дружественная России страна, которая не допускает политики на концертах.

Напомним, участники коллектива 25 января были задержаны на Пхукете из-за концерта, проведенного без разрешения на работу. 31 января все задержанные были депортированы в Израиль.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что самым страшным для участников группы «Би-2» станет возвращение в Россию. Как подчеркнул парламентарий, музыканты, которых раскачали российские продюсеры, «запаслись иностранными паспортами». Он назвал их предателями, распространяющими «гадость» про Родину.