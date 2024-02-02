Солист «Би-2» нашел «русский след» в организации задержания группы в Таиланде, об этом сообщает Пятый канал.

Накануне коллектив рок-музыкантов депортировали из Таиланда в Израиль. Это произошло из-за нарушения миграционных правил королевства. Уточнялось, что у группы были неверно оформлены документы.

После прибытия в аэропорт Израиля солист группы Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал журналистам о том, что он является гражданином Израиля.

«Я периодически сюда приезжаю, я — гражданин мира. Мы здесь играем концерты, здесь живут наши друзья, родственники, я частый очень гость. Просто у меня семья живет в Испании. Так получилось, что я на данный момент живу в Европе», — рассказал он.

Музыкант также заявил о том, что в депортации и аресте могут быть замешаны российские власти.

«Нам всем говорили, что это — „русский след“. Я понимаю, что эта операция была продумана заранее, к сожалению, нашли „слабое звено“, которое не от нас зависело. Может, этого можно было бы избежать», — предположил он.